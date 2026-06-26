PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Einbruch in Gaststätte
Am Donnerstag drangen Unbekannte in eine Ebersbacher Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 3 Uhr und 4 Uhr. Unbekannte hebelten an einer Gaststätte in der Hauptstraße ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Anschließend stiegen sie in die Gaststätte ein. Offensichtlich hatten es die Diebe auf zwei Spielautomaten abgesehen. Die brachen sie gewaltsam auf und stahlen Bargeld aus den Automaten. Der Polizeiposten Ebersbach (Tel. 07163/1003-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++1207797

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren