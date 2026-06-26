Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Einbruch in Gaststätte

Am Donnerstag drangen Unbekannte in eine Ebersbacher Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 3 Uhr und 4 Uhr. Unbekannte hebelten an einer Gaststätte in der Hauptstraße ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Anschließend stiegen sie in die Gaststätte ein. Offensichtlich hatten es die Diebe auf zwei Spielautomaten abgesehen. Die brachen sie gewaltsam auf und stahlen Bargeld aus den Automaten. Der Polizeiposten Ebersbach (Tel. 07163/1003-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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