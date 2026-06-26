Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Radler stoßen zusammen

Am Donnerstag erlitten zwei Radfahrer bei Illerkirchberg leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 19.45 befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der L260 von Unterkirchberg in Richtung Wiblingen. Da der Radfahrer laut eigenen Angaben durch sein Handy abgelenkt war, übersah er wohl einen entgegenkommenden Radler. Der entgegenkommende 33-Jährige versuchte noch auf sich aufmerksam zu machen, trotzdem prallten sie mit ihren Rädern zusammen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe an den Fahrrädern muss noch ermittelt werden.

++++1212206 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell