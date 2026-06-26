Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Donnerstag in Untermarchtal leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Eine 19-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Skoda in der Straße Wassertäle unterwegs. Im Römerweg fuhr ein 61-Jährige mit seinem Citroen. Der war in der 30er Zone ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung achtete er wohl nicht auf die Vorfahrt der Skoda-Fahrerin. Die kam von rechts und die Autos stießen zusammen. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Skoda die Airbags aus. Die 19-Jährige im Skoda und die Beifahrerin im Citroen zogen sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in eine Klinik. Die Polizei Munderkingen schätzt den Schaden am Citroen und Skoda auf jeweils rund 8.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

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