Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Absolut verkehrsunsicherer Klein-Lkw

Zu viele gravierende Mängel hatte ein VW Crafter am Donnerstag bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr stoppte der Verkehrsdienst Mühlhausen den 3,5 Tonner Lkw auf der L1213 bei Gruibingen. Bei der Kontrolle sahen die Spezialisten sofort, dass die Hauptuntersuchung bereits mehrere Monate überschritten war. Da auch die Motorkontrollleuchte eine Fehlfunktion signalisiert hatte, wurde der VW nach Rücksprache mit der zuständigen Bußgeldstelle bei einem Sachverständigen in Eislingen vorgeführt. Der Prüfer fand insgesamt 13 erhebliche Mängel, als er das Fahrzeug auch von unten begutachtete. So hatte die Feststellbremse keine ausreichende Wirkung und es lagen auch Mängel an der Beleuchtungseinrichtung vor, um nur einige davon zu nennen. Die Bremsleitung war derart verrostet, dass diese alsbald ausfallen würde. Deshalb wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung einbehalten. Erst wenn eine Reparatur durch eine Fachwerkstatt erfolgt und dies auch nachgewiesen ist, darf der 26-Jährige mit dem VW weiterfahren. Auf den jungen Mann aus dem Raum Tübingen kommt nun ein Bußgeld zu. Außerdem muss er die Gebühren für den Gutachter bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

++++1206807(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell