Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fahrer betrunken, Beifahrer nicht angegurtet

Am Donnerstag endete die Fahrt für einen 25-Jährigen in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr sah eine Polizeistreife den VW in der Gammertinger Straße fahren. Der Beifahrer war nicht angegurtet. Das nahmen die Polizisten als Anlass zur Kontrolle. Dabei schlug den Beamten vom Fahrer starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest schaffte Klarheit. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Für den 25-Jährigen war die Fahrt zu Ende. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Da der aus der Ukraine stammende Mann gar keinen Führerschein hatte, kommen auf ihn gleich zwei Anzeigen zu. Auch der Beifahrer erhält ein Verwarngeld für den nicht angelegten Sicherheitsgurt.

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