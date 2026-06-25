Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Laster brennt aus

Für erhebliche Behinderungen sorgte ein Brand am Donnerstag zur Mittagszeit auf der A7 bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.45 Uhr fuhr der Laster auf der A7 in Richtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Heidenheim, bei km 803, geriet der Iveco ohne Aufbau in Brand. Der Fahrer schaffte es noch bis auf den Standstreifen und er konnte selbst aus dem Führerhaus klettern. Durch das Feuer brannte der Lkw im Bereich des Fahrerhauses komplett aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte den brennenden zweiachsigen 12 Tonner. Das Neufahrzeug befand sich auf einer Überführungsfahrt, als der Brand ausbrach. Um 12.15 Uhr war das Feuer aus. Ein Schwerlastfahrzeug verlud das erheblich zerstörte Fahrzeug auf einen Tieflader. An dem Neufahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Durch die Einsatzmaßnahmen bildete sich ein erheblicher Rückstau für den Verkehr. Denn der konnte in Richtung Würzburg zunächst nicht mehr ungehindert fließen. Der aufgestaute Verkehr wurde ab 12.15 Uhr zunächst an der Brandstelle einspurig vorbeigeleitet. Aktuell (Stand 13.45 Uhr) besteht ein Rückstau bis zur Brenztal-Brücke (rund 10 Kilometer Länge). Die Bergungsmaßnahmen sind aktuell noch im Gange. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

++++(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell