Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Einbrecher kommt durchs Fenster

Am Mittwoch oder Donnerstag nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit der Bewohner in Oggelshausen aus.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch 9 Uhr und Donnerstag 10 Uhr in der Schulstraße. Innerhalb eines Tages drückte ein Unbekannter ein gekipptes Fenster an dem Haus auf, so die Polizei. Durch das gelangte er ins Innere. Auf seinem Beutezug durchwühlte er mehrere Räume. Offensichtlich stieß er auf einen Möbeltresor, den er aus dem Schrank riß sowie auf mehrere Mobiltelefone. Damit flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch die Beute ist, muss die Polizei noch ermitteln.

Die Polizei fährt beispielsweise vermehrt Streife, um Einbrüche zu verhindern. Doch unabhängig davon kann jeder einen Teil zu seiner eigenen Sicherheit beitragen, wenn er diese Tipps beachtet:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen

Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit

- Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

"versteckt" vor dem Haus. Einbrecher kennen jedes Versteck!

- Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie

wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht

innen stecken.

- Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie

gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Einbruchschutz kann auch durch Nachbarschaftshilfe ermöglicht werden:

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance.

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen.

- Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

- Achten Sie auf Fremde im Haus oder beim Nachbarn und sprechen Sie sie an.

- Verschließen Sie in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Bodentüren.

- Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, Alarm) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

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