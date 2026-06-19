Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Buntmetalle und alte Ölheizung gestohlen

Am Mittwoch oder Donnerstag drangen Unbekannte in ein Abrisshaus in Mittelbiberach ein. Die Diebe hatten es auf Wertstoffe abgesehen.

Ulm (ots)

Als die Arbeiter am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf die Baustelle in der Vogteistraße zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Denn vermutlich in den Nachtstunden hatten sich Diebe auf die Baustelle des Abrisshauses geschlichen und waren tätig. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein zu entkernendes Gebäude, dass in den nächsten Wochen weichen muss. Daher war es auch nicht mehr gegen unbefugten Zugang gesichert, denn die Diebe mussten lediglich ein Fenster aufdrücken, um einzusteigen. Auf der Suche nach Brauchbarem fanden die Unbekannten Kupferleitungen und Stromkabel. Sogar vor einer ausgedienten Ölheizung machten die Wertstoffdiebe keinen Halt und nahmen die Sachen mit. Mit ihrer Beute in Höhe von rund 400 Euro flüchteten die Diebe unerkannt. Der Abtransport dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei Biberach ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

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