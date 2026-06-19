Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Im Tunnel aufgefahren

Am Donnerstag kam es auf der A8 bei Gruibingen zu einem Auffahrunfall mit zwei VW.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem VW T-Roc auf der A8 in Richtung München unterwegs. Im Tunnel, bei km 159,0, musste sie auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen, so die Polizei. Eine nachfolgende 65-Jährige erkannte das nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem VW Golf auf den abbremsenden T-Roc auf. Verletzt wurde niemand. Den Blechschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

++++1153153

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell