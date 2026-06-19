POL-UL: (UL) Rottenacker - E-Scooter gestohlen
Nicht gesichert hatte am Mittwoch der Eigentümer seinen E-Scooter.
Ulm (ots)
Der 37-Jährige parkte seinen E-Scooter am Mittwoch am Rottenacker Bahnhof. Er stellte ihn lediglich ab und sicherte das Fahrzeug nicht weiter. Als er am späten Nachmittag zurückkam, war der E-Scooter verschwunden. Hinweise auf eine Täterschaft gibt es keine.
"Egal ob Mofa, Motorrad, Motorroller oder E-Scooter - sichern Sie Ihr Zweirad ausreichend gegen Diebstahl!", rät die Polizei. Worauf es bei der wirksamen Sicherung und der Identifizierung eines Zweirades wirklich ankommt, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.
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