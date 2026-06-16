Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Gegen ein Motorrad stieß am Montag in Göppingen ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 48-Jährige fuhr mit seinem VW in der Schillerstraße. Gegen 9.50 Uhr bog er nach rechts in die Nördliche Ringstraße ab. Beim Abbiegen übersah er einen 20-Jährigen auf seiner Aprilia. Der musste in der Nördliche Ringstraße an einem Fußgängerüberweg anhalten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall konnten die Beteiligten die Fahrt fortsetzen.

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