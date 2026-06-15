Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz/B492 - Vorfahrt missachtet

Am Montag kam für eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Sontheim jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 13.20 Uhr bog eine 77-Jährige mit ihrem VW Golf, von der Hermaringer Straße kommend, auf die B 492 ein. Von links kam ein 50-Jähriger mit einem Lkw. Der war mit seinem Sattelzug in Richtung Gundelfingen unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag die VW-Fahrerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Dadurch kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. An der Sattelzugmaschine und am VW entstand Totalschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauert derzeit noch an (Stand: 15.45 Uhr).

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