Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher fährt weiter

Nicht um den Schaden kümmerte sich am Dienstag der Fahrer eines Kleintransporters.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhren die drei Autos in der Jägerstraße in Richtung Blaubeurer Straße. Auf der linken Abbiegespur fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem weißen Kleintransporter. Im Kreuzungsbereich bog dieser nicht nach links ab, sondern fuhr plötzlich geradeaus in Richtung Lupferbrücke weiter. Dort fuhr ordnungsgemäß ein 20-Jähriger mit seinem Audi. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 20-Jährige instinktiv nach rechts aus und stieß gegen den Hyundai einer 59-Jährigen. Die fuhr neben ihm. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr einfach weiter. Den sucht nun die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-West unter 0731/188-3812 entgegen.

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