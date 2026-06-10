POL-UL: (UL) Langenau - Bienenvolk vergiftet?
In den vergangenen Tagen zerstörte ein Unbekannter bei Langenau ein Bienenvolk.
Ulm (ots)
In der Kleingartenanlage am Galgenberg in Langenau war ein Unbekannter am Werk. Zwischen Dienstag 2.6. und Montag 8.6. beschädigte der Tierhasser eines von fünf Bienenvölker. Die Insektengruppe (ca. 25.000 Bienen) wurde den polizeilichen Erkenntnissen wohl vergiftet. Ein Fachmann hatte die toten Bienen begutachtet und Anzeichen dafür festgestellt. Der Polizeiposten Langenau nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den Täter. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07345/92900 zu melden.
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