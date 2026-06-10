Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Bei Nässe gestürzt

Am Dienstag stürzte ein Biker bei Blaubeuren-Gerhausen und prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Moped zwischen Gerhausen und Beiningen unterwegs. Er stürzte im Kurvenbereich bei Gerhausen und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein 23-Jähriger mit einem VW entgegen. Der konnte nicht mehr ausweichen und die Fahrzeuge kollidierten. Beide beschädigten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Mopedfahrer hatte Glück und erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Die Polizei Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Kraftrad auf 500 Euro, den am VW Golf auf 2.000 Euro.

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