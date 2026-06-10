Ulm (ots) - / Am Sonntag nahm die Polizei einen 29-Jährigen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem versuchten Tötungsdelikt fest. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Karl-Schefold-Straße. Etwa fünf Personen forderten ein Treffen mit einem 24-Jährigen. Im Verlauf eines Streitgesprächs sollen sie ihn angegriffen haben. Dabei kamen wohl auch ein ...

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