POL-UL: (GP) Göppingen - Reifen zerstört
Von Montag auf Dienstag zerschnitt ein Unbekannter vier Reifen an einem Auto.
Ulm (ots)
Die Tat ereignete sich in der Bleichstraße. Ein Unbekannter zerschnitt mit einem scharfkantigen Gegenstand alle vier Reifen an dem geparkten VW. Wer für dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
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