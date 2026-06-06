Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 15:10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Nissan der die B30 aus Richtung Ravensburg kommend befuhr. Der Anrufer konnte beobachten, wie der Pkw mehrfach in den Grünstreifen fuhr und auch sonst sehr unsicher unterwegs war. Der Zeuge folgte dem Pkw bis zum Parkplatz Mettenberg. Dort hielt der Pkw an und eine verständigte Streife des Polizeireviers Biberach konnte das Fahrzeug und seinen 56-jährigen Fahrer kontrollieren. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert weit über 2 Promille festgestellt. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde einbehalten. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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