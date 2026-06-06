Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 23:15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Göppingen in der Göppinger Straße in Holzheim ein VW auf. Sie hielten den Pkw an um eine Kontrolle durchzuführen. Bereits beim Herantreten an den Pkw bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Die 48-jährige Fahrerin konnte den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen und stieg schwankend aus ihrem Fahrzeug aus. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte zudem den Verdacht. Bei der Frau wurde folglich eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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