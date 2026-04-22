Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Fiat von der B311 ab und wollte auf die Kreisstraße in Richtung Ersingen abbiegen. Dabei übersah er die von links kommende 41-Jährige in ihrem Opel Corsa. Die hatte Vorfahrt. Der Unfall konnte nicht mehr vermieden werden und die Autos stießen zusammen. Die 68-jährige Beifahrerin im Opel erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

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