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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vorfahrt missachtet
Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Fiat von der B311 ab und wollte auf die Kreisstraße in Richtung Ersingen abbiegen. Dabei übersah er die von links kommende 41-Jährige in ihrem Opel Corsa. Die hatte Vorfahrt. Der Unfall konnte nicht mehr vermieden werden und die Autos stießen zusammen. Die 68-jährige Beifahrerin im Opel erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0745663 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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