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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin passt nicht auf
Am Dienstag erfasste eine Autofahrerin eine 22-Jährige.

Ulm (ots)

Der Unfall geschah in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Bahnhofs. Gegen 14.15 Uhr überquerte die 22-Jährige die Straße. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr. Eine 44-Jährige fuhr dort mit ihrem Mercedes. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die auf die Fahrbahn tretende Fußgängerin. Bei der Kollision erlitt die junge Frau schwerere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand wohl kein Schaden.

+++++++ 0744810 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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