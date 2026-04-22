Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin passt nicht auf

Am Dienstag erfasste eine Autofahrerin eine 22-Jährige.

Ulm (ots)

Der Unfall geschah in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Bahnhofs. Gegen 14.15 Uhr überquerte die 22-Jährige die Straße. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr. Eine 44-Jährige fuhr dort mit ihrem Mercedes. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die auf die Fahrbahn tretende Fußgängerin. Bei der Kollision erlitt die junge Frau schwerere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand wohl kein Schaden.

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