Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Handy benutzt und Betriebserlaubnis erloschen

Eine Kontrolle förderte am Dienstag mehrere Verstöße zu Tage.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr stoppte eine Polizeistreife den 24-jährigen Autofahrer in der Nördlinger Straße. Er hatte während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt. Bei der Kontrolle konnte an seinem Auto ein etwa 21 cm großer Tönungsstreifen auf der Frontscheibe und eine Spoilerlippe am Heck festgestellt werden. Beides war so nicht zulässig. Der 24-Jährige bekommt nun mehrere Anzeigen und muss sein Auto wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

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