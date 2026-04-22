Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Temposünder ertappt

Am Dienstag stoppte die Polizei bei Laichingen fünf Autofahrende, die ausserhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Ulm (ots)

Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Laichingen und Heroldstatt durch. Bei den Messungen konnten zwei Autofahrer gestoppt werden, die es besonders eilig hatten. Die Fahrenden waren bei erlaubten 100 km/h zwischen 31 und 39 km/h zu schnell. Drei weitere Raser wurden mit Geschwindigkeiten von 21, 23 und 24 km/h darüber gemessen. Auf den 35-jährigen Spitzenreiter kommt ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Auch die anderen Schnellfahrer müssen mit Bußgeldern zwischen mindestens 100 und 150 Euro sowie einem Punkt rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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