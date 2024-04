Ulm (ots) - Eine Zeugin entdeckte am Sonntagnachmittag gleich zwei Müllablagerungen in einem Waldstück zwischen Riedlingen und Zwiefalten. Offenbar war der Unrat in den vergangenen Tagen an einem Waldweg neben der B312 auf Höhe des Parkplatzes Attenhöfen entsorgt worden. Der Weg führt in Richtung Mörsingen und ...

mehr