Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Zustellerfahrzeug mach sich selbstständig

Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind das Resultat einer Nachlässigkeit der Fahrerin eines VW-Transporters

Ulm (ots)

Besonders eilig hatte es die Fahrerin eines Unternehmens am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in Amstetten. Sie fuhr mit ihrem VW-Transporter eine ansteigende Straße hinauf und stieg dort aus. Vergessen hatte die 38jährige Fahrerin, die Feststellbremse zu betätigen und auch die Fahrertüre zu schließen. Kurz nach dem Aussteigen machte sich der VW selbstständig und rollte rückwärts Straße hinunter. Herrenlos kollidierte der VW dabei mit einem geparkten VW Golf. Ohne zum Stillstand zu kommen reichte der Schwung des fahrerlosen VW aus, um auf der inzwischen wieder ansteigenden Straße auch noch den Berg nach oben zu rollen. Dort kippte der VW-Bus auf die Fahrerseite. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde die Fahrertüre aus der Verankerung gerissen. Der VW-Transporter war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro. Die Zustellerin erwartet ein Bußgeldverfahren, da sie ihr Fahrzeug vor dem Verlassen nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0183637

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell