Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Porsche prallt gegen BMW

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls von Sonntag auf der A8 bei Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr fuhr ein Porsche an der Anschlussstelle Ulm-Ost auf die A8 in Richtung München. Weil der Autofahrer recht zügig unterwegs gewesen sein soll, schleuderte er und prallte gegen einen BMW. Der fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Mittelleitplanke. Die umherfliegenden Teile beschädigten einen Audi, der in Richtung Stuttgart unterwegs war. Der Porschefahrer und seine Beifahrerin sowie die Lenkerin des BMW trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den 52- und 30-jährigen Insassen des Porsche sowie die 23-jährige BMW-Fahrerin in Kliniken. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 85.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Nach dem Unfall staute sich der Verkehr auf der A 8 in beide Richtungen.

