Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RT/UL) Zwiefalten/Ulm - Vermisste 73-Jährige aufgefunden (Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.01.2021, 21.19 Uhr)

Ulm (ots)

Die seit Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten vermisste 73-jährige Frau konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Jäger in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen/Zwiefalten dehydriert und unterkühlt aufgefunden werden. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0086081 PP RT)

