Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Autofahrer flüchtet

Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter ein parkendes Fahrzeug in Wain.

Ulm (ots)

Der Skoda parkte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Buchenweg in Richtung Schulstraße. Zwischen 19.00 Uhr und 6.30 Uhr fuhr ein anderer dagegen und beschädigte den Pkw. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Seine Erreichbarkeit hinterließ er ebenfalls nicht; stattdessen flüchtete er. Der Zusammenstoß war so stark, dass an dem Skoda sogar die Achse brach. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Laupheim (07392/96300) hat die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf den Täter.

Tipp: Unfälle passieren täglich. Der richtige Umgang damit ist deshalb zwingend notwendig. Oftmals ist der Halter oder Fahrer des Fahrzeugs nicht erreichbar. Entfernen Sie sich nicht vom Unfallort. Bemühen Sie sich Kontakt zu dem Halter des Fahrzeugs aufzunehmen. Wenn das nicht möglich ist, wenden Sie sich an die Polizei. Erst wenn die Kontaktdaten ausgetauscht wurden, dürfen Sie sich vom Unfallort entfernen. Ansonsten begehen Sie eine Straftat.

+++++1900321

Lorena Ehrhardt/ Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell