Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vermisster kehrt nach Hause zurück

Ein glückliches Ende nahm ein Vermisstenfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, suchte sie am Samstag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln nach dem vermissten Franz Xaver Weber. Leider ohne Erfolg. Am Abend gegen 22.15 Uhr ging dann der erlösende Anruf bei der Polizei ein. Herr Weber war wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Anhand einer aufgefundenen Fahrkarte konnten die Polizeibeamten ermitteln, dass er sich in Ulm aufgehalten hatte. Angehörige kümmerten sich um den 92-Jährigen.

