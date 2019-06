Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - geparktes Fzg war nicht ordnungsgemäß verschlossen

Täter nutzen geöffnetes Fenster aus

Ulm (ots)

Ein Fahrzeugführer parkte sein Auto am Freitag in der Adenauerallee. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Der PKW war verschlossen. Jedoch war das Seitenfenster einen Spalt geöffnet. Die Polizei weist auf das vollständige Verschließen der Türen und Fenster hin.

