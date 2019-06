Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zwei im Rausch

Die Polizei hat am Mittwoch in Biberach zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Ulm (ots)

Den ersten kontrollierte die Polizei gegen 12 Uhr in der Leipzigstraße. Schnell erkannten die Polizisten, dass der 18-Jährige am Steuer unter Drogeneinfluss stand. Das bestätigte ein Schnelltest. Der Mercedesfahrer musste eine Blutprobe abgeben. Kurz vor 20 Uhr hielt eine Streife einen Opel in der Waldseer Straße an. Weil auch bei ihm Anzeichen auf Drogeneinfluss erkennbar waren, musste der Fahrer mit zur Blutentnahme. Den 38-Jährige erwartet wie schon den 18-Jährigen eine Anzeige. Im Zuge des Verfahrens werden die Beiden auch um ihren Führerschein bangen müssen.

Die Zahl der Drogenunfälle bewegte sich im Jahr 2018 zwar auf niedrigem Niveau, steige aber tendenziell an, sagt die Polizei. 37 Drogenunfälle registrierte die Polizei im Jahr 2018, den höchsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich. Das Polizeipräsidium Ulm intensiviere derzeit seine Maßnahmen gegen Drogen im Straßenverkehr. Aktuell werde eine neue Konzeption umgesetzt, in der Polizeibeamte gezielt intensiv geschult würden. Dann solle die Zahl der Kontrollen weiter angehoben werden. "Rauschgift darf im Leben der Menschen keinen Stellenwert haben. Und im Straßenverkehr schon gar nicht", bekräftigt die Polizei Ihre Absicht, gegen diese Rauschmittel vorzugehen.

++++++++ 1102661 1102171

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell