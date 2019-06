Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendliche eskaliert völlig - Zuerst Papiercontainer in Brand gesteckt, dann randalierend durch die Stadt gezogen ist eine 16-Jährige am Pfingstwochenende in der Ulmer Innenstadt.

Am Sonntagabend, gegen 18:20 Uhr, meldete die Jugendliche selbst den Brand eines Papiercontainers in der Frauenstraße. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, bevor die Flammen auf einen Baum übergreifen konnten, der neben dem Altpapiercontainer stand. Zeugen der Brandstiftung machten die Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte auf das Mädchen aufmerksam. Trotz eines Fluchtversuches wurde sie von den Beamten eingeholt und festgenommen. Sie stand unter alkoholischer Beeinflussung und hatte etwa 0,8 Promille. Die 16-Jähirge ist den Polizisten bestens bekannt. Da ein Jugendheim die Aufnahme des Mädchens auf Grund zurückliegender Vorfälle verweigerte und sie aus dem nächsten sofort wieder flüchten wollte, wurde sie ihrer Mutter übergeben. Doch auch dort hielt es sie nicht lange. Gegen 04:50 Uhr lief sie randalierend durch die Innenstadt. In der Donaustraße war sie mit einem geklauten Fahrrad unterwegs und warf Flaschen auf die Straße. Außerdem trat sie in der Frauenstraße ein abgestelltes Kleinkraftrad und die Außenbestuhlung eines Cafés um. Ein Zeuge verfolgte die 16-Jährige und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen das Mädchen wieder fest. Auch in den Seitenstraßen waren Schilder und Mülltonnen umgetreten worden. Die Jugendliche muss sich wegen Sachbeschädigungsdelikten und Diebstahl verantworten. Auf Grund ihres Gesundheitszustandes wurde sie in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

