POL-UL: (UL) Blaustein - Pkw landet auf dem Dach

Am Donnerstag konnte eine 18-Jährige ihr Fahrzeug bei Wippingen nicht mehr steuern.

Kurz vor 17 Uhr war eine 18-Jährige zwischen Sonderbuch und Wippingen unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Sie schleuderte und kam von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich und prallte gegen eine Baumgruppe. Dort blieb er liegen. Die Fahrerin konnte ihren Pkw selbstständig verlassen. Sie trug leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Ford entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

