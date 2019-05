Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorrad prallt gegen Auto

Zwei schwer Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes in der Olgastraße. Er kam aus Richtung Bahnhof. Auf Höhe Kepler Straße bog der Mercedes nach links in diese ab. In der Olgastraße kam ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad entgegen. Er hatte Vorrang. Der Lenker der KTM konnte nicht mehr bremsen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Kradlenker und seine 16-jährige Sozia stürzten. Beide erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der Mercedes Fahrer blieb unverletzt. Mercedes und Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kamen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten suchen nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefon Nummer 07392/96300 zu melden.

