Sein Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert hat am Donnerstag ein Mann in Ulm.

Gegen 22.15 Uhr stellte der 30-Jährige seinen Renault in der Alten Straße in Mähringen ab. Der machte sich danach selbstständig und rollte rund 15 Meter bergabwärts. Der Transporter stieß gegen ein Gebäude. Die Schadenshöhe an der Wand ist der Polizei noch nicht bekannt. Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

