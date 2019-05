Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Pkw total beschädigt

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag bei Laichingen.

Gegen 6.30 Uhr war ein Volvo zwischen Merklingen und Heroldstatt unterwegs. Aus Richtung Laichingen kam ein VW. An der Einmündung wollte dessen Fahrer nach links in Richtung Merklingen abbiegen. Auf die Vorfahrt der Lenkerin des Volvo achtete der Mann nicht. Die Autos stießen zusammen. Die Fahrzeuglenker verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen und die 41-Jährige in Krankenhäuser. Ihre Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. An ihnen entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf ungefähr 35.000 Euro.

Hinweis: Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an," erklärte die Polizei.

