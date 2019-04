Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto gestreift

In Heidenheim flüchtete von Sonntag auf Montag ein Unbekannter nach einem Unfall.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr parkte eine Frau ihren Opel in der Erchenstraße. Ein Unbekannter hinterließ an der hinteren rechten Tür Kratzer. Die stellte ein Angehöriger am Montagmorgen fest. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/322432) ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schaden von rund 1.000 Euro möglicherweise von einem Kinderfahrrad verursacht wurde.

Hinweis der Polizei: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wird empfindlich bestraft und zieht meist den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich. Daher gilt prinzipiell: Wenn der Unfall vor Ort nicht abgewickelt werden kann, sind Name, Anschrift und der Hinweis auf die eigene Beteiligung einer nahe gelegenen Polizeidienststelle mitzuteilen. Darüber hinaus ist das Fahrzeug für eine zumutbare Zeit zur Verfügung zu halten. Unfallspuren dürfen nicht beseitigt werden, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen wurden.

+++++0800131

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell