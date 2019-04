Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Einbrecher ohne Beute

Am Dienstag überraschte ein Zeuge einen Unbekannten in Heroldstatt.

Ulm (ots)

Gegen 4.15 Uhr sah der Zeuge einen Einbrecher auf dem Gelände seines Nachbarn in der Steinstetter Straße. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Auto in Richtung Feldstetten als er den Zeugen bemerkte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der vermeintliche Dieb in einer unverschlossenen Garage und flüchtete ohne Diebesgut. Die Polizei aus Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach dem Täter. Zeugen, die Angaben zu dem Verdächtigen oder dessen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich zu melden.

Hinweis: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heroldstatt und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++0802512

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell