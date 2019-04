Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuer in Lagerhalle

Ein Brand sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Ulm.

Gegen 6.15 Uhr bemerkte ein Zeuge in einer Halle in der Ernst-Abbe-Straße das Feuer. Der 26-Jähre schob mit einem Radlader brennende Kartonagen aus der Halle ins Freie. Dort lagerten weitere Kartonagen, über die sich das Feuer rasch ausbreitete. Mehr als 100 Angehörige der Feuerwehr bekämpften die Flammen. Das Feuer hatten sie schnell unter Kontrolle. Bis die letzten Glutnester gelöscht waren, vergingen mehrere Stunden. Der Polizei liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Ursache des Brandes sei derzeit unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Wegen starken Rauchs wurde die Bevölkerung vorsorglich gewarnt. Eine tatsächliche Gefahr bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

