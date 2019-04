Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb knackt Auto

Nach einem Autoknacker sucht seit Montag die Ulmer Polizei.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Montag parkte ein Auto auf einem Parkplatz im Leimgrubenweg. Dieses Auto suchte sich ein Unbekannter aus. Er schlug eine Scheibe ein. Ob der Dieb Beute gemacht hat, muss die Polizei noch ermitteln. Sie sicherte die Spuren, um dem Unbekannten auf die Schliche zu kommen. Die Ermittler empfehlen, keine Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor. Weitere Tipps der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

