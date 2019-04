Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mit Geld davon

Unbekannte machten am Donnerstag in Blaustein Beute.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, drangen Unbekannte in eine Firma in der Hummelstraße ein. Die Einbrecher gelangten möglicherweise mit einem Schlüssel ins Gebäude. Dort suchten sie in den Räumen nach Brauchbarem. Sie fanden das Geld. Damit flüchteten die Unbekannten. Die Polizei Blaustein hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat am frühen Donnerstag zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr in der Hummelstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer hat verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

++++0727328

Anna Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell