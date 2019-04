Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallverursacher flüchtet

Rücksichtslos war ein Audifahrer am Montag in Schnaitheim unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr der Audi in der Steigstraße in Richtung Schnaitheim. Weil er recht zügig unterwegs war, wollte eine Polizeistreife das Fahrzeug kontrollieren. Die Beamten folgten dem Pkw. Den Fahrer interessierte das wenig: Er fuhr weiter. Auch der stockende Verkehr am Ortsbeginn von Schnaitheim interessierte ihn nicht. Er lenkte auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein anderer Audi. Dessen Fahrer lenkte nach rechts. Nur so konnte er einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dennoch streiften sich die Spiegel. Auch das veranlasste den Unfallverursacher nicht, zu stoppen. Er fuhr weiter in Richtung Hagenstraße. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug. Später stellten die Ermittler den Pkw in der Jakobstraße fest. Dort hatte der Autofahrer das Auto abgestellt und war geflüchtet. Die Polizisten vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Dabei suchen sie nicht nur den Fahrer. Den Schaden, den er hinterlassen hat, schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro.

Sie suchen auch Zeugen. Von ihnen erhoffen sie sich weitere Hinweise, um den Sachverhalt zu klären. Möglicherweise hat der Unfallverursacher weitere Fahrzeuge geschädigt.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++0705527

Claudia Kappeler, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell