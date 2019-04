Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kind leicht verletzt

Nicht auf den Verkehr geachtet hat eine 7-Jährige am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war ein Pkw in der Beethovenstraße unterwegs. In der Nähe einer Bushaltestelle rannte ein Kind auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Pkw des 50-Jährigen stieß gegen die 7-Jährige. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Schaden.

