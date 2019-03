Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Automaten aufgebrochen

Sonntag oder Montag suchte ein Unbekannter in Giengen nach Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 23.30 Uhr und 20.00 Uhr hielten sich Einbrecher in der Ulmer Straße auf. Sie gingen zu einer Gaststätte und brachen ein Fenster auf. So kamen sie in das Innere des Gebäudes. Dort brachen sie mehrere Automaten auf und nahmen Geld daraus. Sie suchten weiter nach Beute und fanden einen Schlüssel. Sie nahmen ihn und das Bare und flüchteten damit. Die Beamten des Polizeireviers Giengen (Tel: 07332/96530) sicherten die Spuren. So wollen sie den Täter finden.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

