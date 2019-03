Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autoscheibe eingeschlagen

Am Donnerstag brach ein Unbekannter in Biberach in einen Pkw ein.

Eine 66-Jährige stellte um 9.30 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Wielandstraße ab. Sie ließ ihre Handtaschen auf der Rückbank liegen. Um 13.45 Uhr kam sie zurück und bemerkte den Schaden: Ein Unbekannter hatte die Scheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und ins Innere gegriffen. Er nahm sich die Taschen und suchte darin nach Brauchbarem. Dabei stellte er fest, dass diese leer waren. Er legte sie zurück in den VW. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Die Polizei Biberach (07351 447 0) sicherte Spuren und ermittelt nun.

Präventionstipp der Polizei: Diebe suchen sich die Autos in die sie einbrechen gezielt aus. Lassen sie deshalb keine Taschen und Wertsachen sichtbar liegen. Dies gilt auch wenn sie ihr Fahrzeug nur kurz verlassen. Schließen sie ihren Pkw immer ab. Vermeiden sie es in abgelegenen und unbeleuchteten Straßen zu parken.

