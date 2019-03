Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Langfinger greift zu

Ein Taschendieb hatte am Dienstag in Ulm leichtes Spiel.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr war eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Hirschstraße. Die 69-Jährige hatte eine Tasche umhängen. In der war die Geldbörse. Die offene Tasche fiel dem Dieb offenbar ins Auge und er griff zu. Im Verdacht steht ein etwa 40 Jahre alter Mann. Der sei bei normaler Statur etwa 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle lichte Haare und einen dunklen Schnauzer. Der Verdächte sei der Geschädigten sehr nahe getreten, weshalb er als Täter in Frage kommt. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Augen auf! So schützen Sie sich vor Taschendieben: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie Sie benötigen.

