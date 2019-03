Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrer im Rausch

Mit Drogen war 20-Jähriger am Montag in Biberach unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein VW in der Ulmer Straße. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug. Sie schauten sich das Auto und den Fahrer genauer an. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der 20-Jährige Drogen genommen hatte. Das bestätigte auch ein Test. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wieviel davon der Autofahrer tatsächlich genommen hat. Sein Auto musste der Fahrer stehen lassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

