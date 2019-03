Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Auto überschlägt sich

Glück hatte ein Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall bei Zillishausen.

Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 31-Jähriger zwischen Zillishausen und Heggbach. Er fuhr in Richtung Zillishausen. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Opel. Das Auto geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Der Opel prallte gegen einen Baumstumpf. Danach überschlug sich das Auto. Es blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er verletzte sich leicht und begab sich selber in ärztliche Behandlung. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

