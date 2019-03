Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einbrecher flüchten

Zeugen überraschten am Freitag drei Unbekannte in Achstetten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Die Verdächtigen versuchten gegen 20 Uhr in ein Haus in der Urspringstraße zu gelangen. Ein Ehepaar kam vorbei und sah die Drei. Einer davon machte sich augenscheinlich an einem Rollladen zu schaffen. Die vermeintlichen Einbrecher flüchteten danach in Richtung Ortsmitte. Einer der Gesuchten soll etwa 18 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Die Haare seien dunkel. Von den zwei anderen Verdächtigen liegt der Polizei derzeit keine Beschreibung vor. Die Polizei aus Laupheim hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht unter der Telefon-Nr. 07392/6300 nach Zeugen und fragt:

- Wer hat am Freitagabend in Achstetten drei Verdächtige gesehen? - Wem sind gegen 20 Uhr im Bereich Bachäcker / Uspringstraße rennenden Personen aufgefallen? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Anna Schulz / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

