Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt

A 8 - Nicht aufmerksam

Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalles am Sonntag auf der A 8 bei Hohenstadt.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein BMW Kombi auf der A 8 in Richtung München. Der Verkehr geriet ins Stocken. Das erkannte der 58-Jährige BMW-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den BMW vor ihm auf. Dieser wurde auf einen Mini geschoben. Die beiden Insassen des BMW im Alter von 28 und 37 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des Kombi verletzte sich leicht. Die Fahrerin des Mini blieb unverletzt. Die beiden BMW wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 20.000 Euro. Durch den Unfall entstand ein Stau von etwa acht Kilometern.

Tipp der Polizei: Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden. Diesen und weitere Tipps gibt es auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

++++++0447488

Anna Schulz / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell