Bei Ertingen geriet am Mittwoch ein dunkler Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn.

Gegen 17 Uhr war ein Citroen auf der Kreisstraße von Waldhausen in Richtung Binzwangen unterwegs. Hier soll dem 34-jährigen Fahrer der dunkle Kleinwagen entgegengekommen sein. Dieser sei zu weit nach links gekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei der Citroen-Fahrer ausgewichen. Dabei streifte er einen Leitpfosten. Der Kleinwagen sei danach einfach weitergefahren. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Riedlingen ermittelt wegen Unfallflucht. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07371/9380 um Zeugenhinweise. Eine ältere Person soll den dunklen Kleinwagen gelenkt haben.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

